190 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии за сутки

Ежедневная ковид-статистика по Карелии обновилась. За сутки в республике зафиксировано еще 190 новых случаев коронавируса, в 187 – у людей не была сделана прививка. Заболели – 182 человека, в состоянии средней степени тяжести находится 31 человек, в тяжелом – 9, в крайне тяжелом – 1, сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. За весь период пандемии в Карелии заболели 52 758 человек.

За последние сутки выписан 131 пациент. За все время болезнь победили 49 191.

Подтверждены четыре новых смерти пациентов с коронавирусом. За все время вирус унес жизни 667 человек в Карелии. (фото bel.ru)