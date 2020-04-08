Набор жизненно необходимых лекарств доставляется на дом волонтерами

В сложившейся эпидемиологически опасной ситуации пожилые люди пытаются минимизировать выход на улицу. Однако потребность в продуктах и лекарствах заставляют стариков все-таки покидать квартиру.

Сегодня депутат Петросовета Екатерина Реутова доставила полный набор жизненно необходимых лекарств и медикаментов 89-летнему жителю района Ключевая, обратившемуся за помощью в волонтерский центр «Единой России».

«Убеждена, что в это непростое время мы должны по мере наших сил помогать друг другу, особенно тем, кто в этом остро нуждается. Поэтому я приняла решение вступить в ряды волонтеров регионального центра «Единой России»,

– прокомментировала свои действия депутат Петросовета Екатерина Реутова.