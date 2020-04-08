08 апреля 2020, 17:21
Набор жизненно необходимых лекарств доставляется на дом волонтерами
Волонтерский центр «Единой России» включился в работу по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса
В сложившейся эпидемиологически опасной ситуации пожилые люди пытаются минимизировать выход на улицу. Однако потребность в продуктах и лекарствах заставляют стариков все-таки покидать квартиру.
Сегодня депутат Петросовета Екатерина Реутова доставила полный набор жизненно необходимых лекарств и медикаментов 89-летнему жителю района Ключевая, обратившемуся за помощью в волонтерский центр «Единой России».
«Убеждена, что в это непростое время мы должны по мере наших сил помогать друг другу, особенно тем, кто в этом остро нуждается. Поэтому я приняла решение вступить в ряды волонтеров регионального центра «Единой России»,
– прокомментировала свои действия депутат Петросовета Екатерина Реутова.