Мэрия показала, какие сухие пайки выдают школьникам в Петрозаводске

Петрозаводским школьникам, которые получают льготное бесплатное питание, начали выдавать сухие пайки. Городские власти показали несколько примеров сухих пайков. В одном случае это чай, растительное масло, сок, макароны и крупы в полиэтиленовых мешках. В других наборах присутствуют консервы и сгущенное молоко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, информация о времени получения наборов появляется на сайтах школ, в соцсети, в электронных дневниках, также через классных руководителей по телефону. По поручению мэра, волонтеры будут доставлять наборы на дом тем, кто не может забрать их в школе. Заявку для этого можно оставить в управлении образования администрации и в школе. Городские власти для развоза продуктовых наборов выделят машины.

Отмечается, что продуктовые наборы формируются из расчета 56 рублей в день. Такая помощь положена детям из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище в России, проживающих в Карелии, детям-инвалидам. Наборами также обеспечиваются ученики, которым положено льготное питание с учетом завтрака и обеда из расчета 111 рублей в день. К таким льготникам относятся дети из многодетных семей и дети-инвалиды.

Информацию о том, кому положены сухие пайки можно получить на Варкауса, 1-а, по телефонам: 78-55-95, 78-38-24, 76-56-04, по электронной почте: petrosoc@karelia.ru

Ранее в Питкяранте разгорелся скандал с сухими пайками, которые получили ученики второй школы. В наборе были две сосиски, картофель, мука с жуками, маргарин и сахар. По словам главы администрации Питкярантского района Дмитрия Трошина, раздать такой набор продуктов было инициативой заведующей хозяйством школы и директора «Комбината школьного питания», которых уже уволили.

Фото: пресс-служба городской администрации