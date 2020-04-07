Два человека лишились должностей после скандала с сухпайками с жуками

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин прояснил ситуацию с продуктовыми наборами, которые сегодня выдали ученикам школы №2 в Питкяранте. Об этом он рассказал журналистам ИА «Республика».

Напомним, сухие пайки с 7 апреля начали выдавать должны выдавать детям, которые получают льготное бесплатное питание в школе. Такая мера поддержки рассчитана на период режима самоизоляции. Родители питкярантских школьников выложили в Сеть фотографии продуктового набора, в который вошли две сосиски, пять картофелин, маргарин, мука с жуками и сахар. Министр образования республики Роман Голубев отметил, что этот «набор не соответствует перечню, направленному в школы Карелии».

По словам Трошина, на совещании с руководством всех школ были определены даты выдачи пайков и примерный список продуктов с рекомендациями выбирать герметично упакованные продукты. По его словам, наборы, которые получили 96 учеников второй школы, были розданы по инициативе заведующей хозяйством школы и директора «Комбината школьного питания. По словам главы, они решили раздать продукты, которые были закуплены для столовой, но которые не успели использовать на момент закрытия школ. По словам чиновника, об этой инициативе не знали в администрации до тех пор, пока не пошла реакция в соцсети.

В итоге инициатива раздать продукты стоила должностей директору комбината и завхозу. Обе были уволены. Детям выдадут новые пайки. Наборы продуктов заново сформируют послезавтра.