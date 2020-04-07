Выдачу сухих пайков школьникам Питкяранты временно приостановили

В Питкяранте школьникам выдали сухой паек из двух сосисок, магарина, пяти картофелин, сахара и муки. Такой набор продуктов рассчитан на две недели. Родители учеников второй школы выложили фотографии продуктового набора в социальную сеть. Снимки опубликованы в паблике «Нетипичная Питкяранта».

«5 картошин, 2 сосиски, кусок маргарина, полкило сахарного песку и 1 килограмм муки. Это всё. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука»,

- сообщает паблик.

В комментарии к записи один из пользователей разместил фотографию сухого пайка, выданного в Ляскеля. Судя по снимку, в наборе присутствует молоко, йогурты, печенье, тушенка, крупы, макароны.

Впоследствии на официальной странице администрации Питкярантского района появилось сообщение о выдачи приостановке в городских школах продуктовых пакетов для детей, получающих питание за счет адресной социальной помощи из бюджета Карелии и для детей с ОВЗ, получающих питание за счет средств бюджета района.

Министр образования Карелии Роман Голубев отреагировал на фотографии пайка, подчеркнув, что «набор не соответствует перечню, направленному в школы Карелии». Он привел перечень продуктов, которые могут входить в продуктовый набор: консервы, крупа (греча или рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты. Набор должен соответствовать СанПиН.

«В некоторых небольших или отдаленных населенных пунктах набор в первый раз выдается не сразу на две недели, а на меньший срок, так как поставка продуктов произведена еще не в полном объеме. Как только они поступят в распоряжение школ – наборы будут выданы по графику с обеспечением минимального контакта при передаче»,

- написал Голубев, прикрепив фотографии наборов, которые уже получили некоторые дети в республике.

По его словам, министерство образования республики держит ситуацию с наборами для школьников в Питкяранте на контроле.

Ранее глава Карелии сообщил, что родителям, чьи дети получают льготное бесплатное питание, с 7 апреля начнут выдавать продуктовые наборы, рассчитанные на две недели. Такая мера поддержки предусмотрена на период режима самоизоляции из-за коронавируса. В настоящее время дети находятся на дистанционном обучении.

Фото: vk.com