Пациентов наркодиспансера выгнали на улицу, а теперь зовут обратно  

Дикая история, которая произошла в республиканском наркологическом диспансере в ночь на 2 апреля, неожиданно получила еще более нелепое продолжение.

Сначала пациентов республиканского наркологического диспансера неожиданно попросили «с вещами на выход», а спустя несколько дней приглашают вернуться и продолжить лечение. Теперь выясняется, что заварил всю эту кашу лично министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Срочную «зачистку» лечебного учреждения, которую пережили пациенты наркологического диспансера ночью 2 апреля, объяснили необходимость освободить больничные помещения в связи с возможной вспышкой коронавируса. В минздраве тогда подтвердили, что наркодиспансер переоборудуют под стационар для больных коронавирусом.

По словам Сергея (имя изменено), проходившего в наркодиспансере реабилитацию, в час ночи больных в спешном порядке посадили в автобусы и вывезли в Матросы в республиканскую психиатрическую больницу.

Как позднее рассказали сотрудники наркодиспансера, в Матросах оставили только тяжелых больных, которых нельзя было отправить восвояси. Остальных пациентов утром выписали и доставили в Петрозаводск.

По словам Сергея, он всю ночь просидел в больнице в Матросах. Утром приехали врачи и выписали его. Сергей живет в Калевальском районе. Домой вернуться он при всем желании не мог. У него не было денег, да если бы они и были, то общественный транспорт к тому моменту уже приостановил свою работу.

Сестра Сергея, проживающая на территории Финляндии, о ЧП узнала от следователя Калевальского района. Сергей находится на условно-досрочном освобождении. Женщине чудом удалось пристроить своего брата к подруге, у которой он и пробыл несколько дней.

Как выясняется, причина, по которой наркодиспансер был экстренно в ночное время "освобожден" от людей, проходивших лечение, стал телефонный звонок министра здравоохранения РК Михаила Охлопкова. Это следует из приказа главного врача наркодиспансера Ольги Ларионовой, который оказался в распоряжении нашей редакции.

В приказе по учреждению Ларионова так прямо и пишет:

"На основании устного телефонного распоряжения Министра здравоохранения Республики Карелия Охлопкова М.Е. от 1 апреля 2020 года в 23.05 по московскому времени на телефон главного врача ГБУЗ «РНД», стационар ГБУЗ «РНД», расположенный по адресу г. Петрозаводск, ул. Восьмого марта, д. 40, со 02.04.2020 переквалифицирован для оказания специализированной медицинской помощи лицам с подозрением и при выявлении новой коронавирусной инфекции и переводится в режим карантина.

С 3 апреля Ольга Ларионова ввела в подразделениях стационара режим вынужденного простоя, установила, как будет производиться оплата работникам учреждения, определила размер премии тем, кто согласится трудиться в условиях карантина.

Прошло несколько дней, и переведенный на карантин диспансер вновь «колбаснуло». Теперь в прямо противоположную от карантина сторону.

По словам сотрудников медучреждения, уже с понедельника 6 апреля наркодиспансер стал возвращаться в привычное русло. Тяжелых больных, которые находились в Матросах, уже вернули на ул. Восьмого марта. Судя по всему, стали возвращать и спешно выписанных в никуда пациентов. Во всяком случае, сестра Сергея подтвердила, что после телефонного звонка врача брат вернулся в наркодиспансер, где должен продолжить лечение.

Но на этом проблемы в республиканском учреждении не закончились. Теперь возник вопрос: как сотрудникам добираться до стационара, расположенного в Сулажгоре? Общественный транспорт не работает, а на такси, понятно, на зарплату медиков не наездишься. По словам работников диспансера, главный врач считает, что доставка сотрудников на работу не входит в круг ее обязанностей.

Ольга Ларионова за помощью обратилась в карельский профсоюз работников здравоохранения. Она попросила профсоюзную организацию организовать доставку сотрудников к месту работы и обратно, а также «пристроить» куда-нибудь двух детей работников наркодиспансера, которых при закрытых детских садах родители не знают, куда деть.

Председатель карельского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин был крайне удивлен поступившей просьбой.

- Мы бы с радостью помогли, но у профсоюза нет ни собственного транспорта, ни детских садов. Я знаю, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие медицинские учреждения. Но их руководители нашли выход. Например, главный врач поликлиники № 2 попросил автобус у Законодательного Собрания РК. В БСМП тоже нашли автобус, который ежедневно объезжает четко по расписанию город и доставляет медицинский персонал на работу. Я обратился с письмом к министру здравоохранения Карелии с просьбой помочь организовать работу подведомственному учреждению. Ответа пока не получил. Это единственное, чем я смог в данной ситуации помочь,

- сказал Михаил Цаплин.

По его информации, вопрос так до сих пор и не решен.

Откровенно говоря, все эти непредсказуемые шараханья карельской медицины из одной стороны в другую настораживают и пугают. В министерстве свое полуночное решение объяснили экстренной ситуацией, связанной с заболевшим коронавирусом депутатом ЗС РК Олегом Доценко. Дескать, стал известен второй тест на коронавирус, который дал положительный результат, и нужно было срочно изолировать 21 медика, которые, не подозревая об опасном диагнозе, находились рядом с депутатом.

Сам Доценко оценил произошедшее с ним как отсутствие «системы управления рисками». Действительно, прежде чем в тяжелом состоянии попасть в инфекционную больницу депутат неделю лечился дома, находясь с крайне высокой температурой за 39 градусов.

Лихорадочные движения с наркодиспансером, когда пациентов, словно котят, в ночи вывозят из больницы, затем выписывают, а через несколько дней пытаются вернуть обратно, лишнее тому подтверждение. И если в обычной ситуации подобное управленческое бессилие еще как-то можно пережить, то в условиях пандемии оно становится смертельно опасным.

Антонина Кябелева