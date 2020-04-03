Пациентов Наркодиспансера выставили на улицу из-за коронавируса

Пациентов республиканского наркологического диспансера срочно выписали и отправили по домом, чтобы освободить помещения больницы на случай вспышки коронавируса. Об этом сообщил один из пациентов, житель поселка в Калевальском районе Карелии. Сергей (имя изменено) не может добраться до дома и сейчас живет у посторонних людей. По словам мужчины, пациентов фактически выставили на улицу, не интересуясь их дальнейшей судьбой.

Все произошло в ночь на 2 апреля. Мужчина проходил лечение – а точнее, реабилитацию – в отделении Наркологического диспансера в Сулажгоре. Оттуда их и вывезли, причем, как он утверждает, безо всякого предупреждения.

– В час ночи постовая медсестра разбудила нас. Сказала, чтобы мы собирали вещи, нас переводят в другую больницу. В Матросы. Сказала, что все будет нормально, поселят нас отдельно, каждый день к нам будут ездить психологи, заниматься. Ночью мы приехали, до утра просидели. А утром приехали из Сулажгоры врачи. И всех на выписку.

Днем нас привезли обратно в Петрозаводск, высадили на Древлянке возле торгового центра. И всё. Дальше мы пошли на все четыре стороны, кто куда.

По логике, я должен был находится на реабилитации еще два месяца. Курс реабилитации пройден не полностью. Денег у меня особо не было, только тысяча рублей. На гостиницу не хватило бы. Добраться до дома – у меня в Калевальском районе квартира – я не могу, ведь общественный транспорт сейчас не ходит. Оплатить такси (ехать 700 километров!) и речи нет, – рассказал мужчина.

Из родных у Сергея только сестра, которая живет в Финляндии. Именно она спасла мужчину от перспективы ночевать под мостом. Вот что она рассказала:

– Мне из Калевальского района позвонила следователь (Сергей находится на условно-досрочном освобождении). Она сказала, что его выписали, хотя он еще должен был проходить лечение. Я пришла в шок: как так? Начала звонить брату, он все подтвердил. Тогда я позвонила своей давней подруге, живущей в Петрозаводске. Мне больше ничего не оставалось. Та согласилась его приютить.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» приехал в отделение Наркологического диспансера, которое находится в Сулажгоре. Там сейчас полным ходом готовят помещение к тому, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. Главный врач диспансера Ольга Ларионова отказалась давать комментарий. Причина – классическая:

– У меня есть опыт общения с прессой, когда все мои слова перевернуты задом наперед! – заявила медик.

Портал «Петрозаводск говорит» обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Карелии. Там ответили, что помещение в Сулажгоре, действительно, переоборудуют под резервный стационар на случай большого наплыва пациентов с коронавирусом.

– Там получали помощь наркологические больные. Те, кто вылечен и кому не требуется экстренная или неотложная помощь, отправились домой. Те, кто должен находиться в стационаре, переведены в психиатрическую больницах в Матросах. С каждым из тех, кто выписан, проведена беседа. У каждого выяснили, куда он пойдет и как он будет добираться домой. Этот пациент, про которого вы спрашиваете, у него есть сестра и тетка. Сестра в Финляндии, а тетка живет в Петрозаводске. С ней достигнута договоренность, что она его возьмет. Он не на улице! Более того, всем пациентам сказано, что если возникают проблемы, нужно обращаться в стационар на Федосова, и там помогут. Никто не брошен!

С учетом комментария Минздрава, в истории, рассказанной Сергеем, имеется нестыковка: откуда в ведомстве знают про «тетку», у которой остановился мужчина? Сам он утверждает, что при выписке с ним никто на эту тему не говорил, тем более женщина, предоставившая кров, ему почти не знакома. Но Минздрав про нее откуда-то знает! Получается, пациент вводит журналистов в заблуждение?

Ответ на вопрос дает сестра Сергея. И он все ставит на свои места.

– Когда их выписали, я начала названивать врачам. Говорю – как это называется? Они что, щенки, чтобы их на улицу выкидывать? Те в ответ: вы поймите, пришло распоряжение сверху, нас ночью вызвали на работу, чтобы опустошить больницу! Я им объясняю, что так нельзя поступать, ведь люди-то это социально неблагонадежные, там и алкоголики, и наркоманы. Они, можно сказать, внутренний подвиг совершили, пришли лечиться…

– И вот уже после нашего разговора врач позвонила Сергею, и он ей, не вдаваясь в детали, сказал, что едет к тете. Это все было вслед за тем, как я договорилась, что брат поживет у подруги, и он к ней уже направлялся. И потом мне врач перезвонила и заявила: вы не переживайте, Сергей едет к тете, ему есть где жить…

Версия, рассказанная Сергеем, подтверждается из двух источников. Первый – сотрудник Наркологического диспансера. Он рассказал, что ночью 2 апреля в учреждение пришла делегация из Минздрава Карелии, и было велено срочно освободить помещение. Второй источник – товарищ Сергея, еще один пациент диспансера.

– Я должен был находиться на реабилитации еще около месяца. Ночью увезли, сказали, что на время карантина мы будем находиться в Матросах. А утром был обход врача, и всех выписывали. Некоторым, как и Сергею, некуда было идти, но их все равно выписывали. Говорили – вызывайте такси, звоните родным, добирайтесь своим ходом. Потом всех привезли в Петрозаводск. Я-то ладно, меня друзья забрали на машине.

– Выписывали даже тех, кто плохо себя чувствовал. Не знаю, как люди домой добирались. Автобусы-то не ходят, а там много было иногородних,

– сообщил мужчина.

Сестра Сергея утверждает, что о сложившейся ситуации она написала главе Карели Артуру Парфенчикову. Свое сообщение она предоставила журналисту портала «Петрозаводск говорит». В ответном сообщении глава региона пишет, что поручил рассмотреть обращение министру здравоохранения Михаил Охлопкову.

Порталу «Петрозаводск говорит», однако, кажется, что истоией должен заняться не Минздрав, а прокуратура Карелии.