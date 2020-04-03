03 апреля 2020, 15:27
Общество

Коронавирус. Петрозаводские школы переходят на дистанционное обучение

Ирина Мирошник рассказала, как будет проходить образовательный процесс в петрозаводских школах

7 апреля закончатся школьные каникулы. Из-за режима самоизоляции учителя и ученики останутся дома, однако учебный процесс все равно начнется – обучение будет дистанционным. Дошкольные учреждения работать по-прежнему не будут.

Также Ирина Мирошник подписала постановление об отсрочке арендной платы за землю и муниципальное имущество для предпринимателей, пострадавших из-за карантина. Отсрочку могут предоставить до 1 июля 2020 года. В дальнейшем отсрочку могут продлить – все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Подробнее - в материале телеканала «Ника-Плюс»

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Метки: 
коронавирус
COVID-19
карантин в Петрозаводске
школы во время карантина
поддержка предпринимателей
Ирина Мирошник