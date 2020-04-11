Что такое кредитные каникулы и кто может на них рассчитывать

Закон о «кредитных каникулах» — мера экономической поддержки пострадавших от коронавируса. Документ, подписанный президентом 3 апреля, дает право физическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить кредитные каникулы на шесть месяцев — если их доход из-за эпидемии снизился более чем на треть (по сравнению с прошлым годом). Как это все будет работать — рассказывает заместитель управляющего карельским региональным отделением «Сбербанка» Наталья Малышева. Все, что вы хотели знать о «кредитных каникулах», но боялись спросить — в материале телеканала «Ника-Плюс».

UPD: Пока мы монтировали выпуск, правительство увеличило кредитный лимит по ипотеке до 2 миллионов рублей.