11 апреля 2020, 14:27
Экономика

Что такое кредитные каникулы и кто может на них рассчитывать

Представитель одного из крупнейших российских банков объясняет, как будет работать новый закон

Закон о «кредитных каникулах» — мера экономической поддержки пострадавших от коронавируса. Документ, подписанный президентом 3 апреля, дает право физическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить кредитные каникулы на шесть месяцев — если их доход из-за эпидемии снизился более чем на треть (по сравнению с прошлым годом). Как это все будет работать — рассказывает заместитель управляющего карельским региональным отделением «Сбербанка» Наталья Малышева. Все, что вы хотели знать о «кредитных каникулах», но боялись спросить — в материале телеканала «Ника-Плюс».

UPD: Пока мы монтировали выпуск, правительство увеличило кредитный лимит по ипотеке до 2 миллионов рублей.  

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