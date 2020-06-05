05 июня 2020, 15:39
Экономика

Что будет с карельской экономикой после коронавируса?

Известный экономист Анатолий Шишкин рассказал о возможных последствиях пандемии

Из-за коронавирусных ограничений российская экономика переживает не лучшие времена. Особенно сильно пандемия ударила по малому и среднему бизнесу. Долгим ли будет восстановление - и какой полезный опыт можно из всего этого почерпнуть? Рассказывает известный карельский экономист, эксперт РАН и Минобрнауки, профессор Анатолий Шишкин.

Сейчас редакция "Ники Плюс" работает над большим интервью с Анатолием Ивановичем — материал "Профессор Шишкин об экономике, коронавирусе и вертикали власти" будет опубликован на сайте "Петрозаводск говорит" уже на следующей неделе.

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