Что будет с карельской экономикой после коронавируса?

Из-за коронавирусных ограничений российская экономика переживает не лучшие времена. Особенно сильно пандемия ударила по малому и среднему бизнесу. Долгим ли будет восстановление - и какой полезный опыт можно из всего этого почерпнуть? Рассказывает известный карельский экономист, эксперт РАН и Минобрнауки, профессор Анатолий Шишкин.

Сейчас редакция "Ники Плюс" работает над большим интервью с Анатолием Ивановичем — материал "Профессор Шишкин об экономике, коронавирусе и вертикали власти" будет опубликован на сайте "Петрозаводск говорит" уже на следующей неделе.