На водоемах Северо-Запада вводятся ограничения на рыбную ловлю в связи с началом весеннего нерестового периода. Так, в Финском заливе с 20 мая по 30 июня запрещена добыча судака и леща, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству.

В Ладожском озере с бассейнами впадающих в него рек: от распаления льда по 15 июня – судака и леща, до 31 мая – щуки. В реках Петербурга и Ленобласти: от распаления льда до 20 мая – щуки. В Нарвском водохранилище щуку нельзя вылавливать до 15 мая, в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — до 31 мая, до 15 июня – судака, леща и хариуса, до 15 июля – раков.

За нарушение правил рыболовства грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и орудий вылова. В особых случаях материалы будут передавать следователям и органам дознания для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

С информацией о весенних запретах можно ознакомиться на сайте управления Росрыболовства или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: 8 (812) 498-89-91.