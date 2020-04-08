Житель Костомукши смог вылететь из Таиланда в Россию

Житель Костомукши, застрявший в Таиланде, вчера, наконец-то смог вылететь домой, сообщает паблик «Беседка в Костомукше Товарной»

«Наш парень, карельский, из Костомукши, все-таки вылетел из Таиланда! Ура! Самолет был полупустой, но многие русские остались в аэропорту, так как не смогли еще раз купить билеты»,

– говорится в сообщении.

В опубликованном видео наш земляк рассказал, что в аэропорту эвакуации на Родину ждут семьи с детьми, но в самолет они попасть так и не смогли.

Напомним, на своей странице в соцсети 31 марта петрозаводчанин поделился историей о том, как пытается вернуться с семьей домой из Таиланда.

«По официальным данным, в Таиланде застряло почти 20 тысяч человек, – написал Юрий. – Часть из них успели выехать за последние дни, но не уверен».