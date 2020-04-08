Умерла Почетный гражданин Петрозаводска Галина Солдатова

7 апреля ушла из жизни Почетный гражданин Петрозаводска, председатель Совета ветеранов войны и труда Древлянки Галина Солдатова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Галина Солдатова родилась 24 июня 1930 года и всю свою жизнь посвятила Петрозаводску. Во время войны была тружеником тыла. Затем работала в сфере дошкольного образования. Первой в Петрозаводске создала дошкольного учреждение нового типа, совмещающее ясли и детский сад. Более 24 лет проработала директором детского объединения №83. Получила звание «Отличник народного образования».

В течение многих лет Галина Солдатова вела активную общественную работу. С 2002 года возглавляла Совет ветеранов Древлянки, отстаивая права пенсионеров и ветеранов, помогала людям старшего поколения адаптироваться к новой жизни в связи с выходом на пенсию.