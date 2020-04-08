Охлопков рассказал, зачем наркодиспансер освободили от пациентов

Сегодня мы вспомнили о дикой истории, которая произошла в Республиканском наркологическом диспансере. Напомним, в ночь на 2 апреля пациентов этого медучреждения неожиданно попросили «с вещами на выход», а спустя несколько дней приглашают вернуться и продолжить лечение. Нам удалось выяснить, что заварил всю эту кашу лично министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Подробнее об этом читайте в нашем материале: «Пациентов наркодиспансера выгнали на улицу, а теперь зовут обратно».

И вот на наш материал появился официальный ответ Охлопкова, опубликованный на его странице в соцсетях. Публикуем его дословно.

«В связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в напряженном режиме с жестким соблюдением противоэпидемических мер работает Республиканская инфекционная больница. Особое внимание в период настороженности по поводу коронавирусной инфекции уделяется пациентам с внебольничной пневмонией, которым требуется лечение в условиях стационара.

С 30 марта по 1 апреля в больницу ежедневно госпитализировали около 30 человек, кроме того, за три дня было 30 самообращений и консультаций. Вечером 1 апреля в больницу бригадами скорой помощи были доставлены на госпитализацию трое пациентов с подозрением на пневмонию. Все боксы были заняты. Реанимационные койки были загружены другими тяжелыми больными: в терминальной стадии СПИД, с крайне тяжелыми гепатитами на фоне многолетнего употребления наркотиков. Кроме того, 8-е отделение было накануне переведено на изоляцию и не принимало вновь прибывших.

Оставлять пациентов, которым могла потребоваться интенсивная терапия, ждать очереди на госпитализацию в машинах скорой помощи недопустимо, везти в другую больницу нельзя.

Минздравом Карелии оперативно было принято решение направить больных в стационар Республиканского наркологического диспансера на улице 8 Марта.

Эта медицинская организация уже ранее была выбрана резервом второго звена для оказания медицинской помощи больным, если большое число пациентов не позволит госпитализировать их в монопрофильный центр на базе Госпиталя ветеранов войн, который сейчас готовится к открытию.

Диспансер находился в режиме перманентной готовности. Отделение ИТАР было полностью свободно. Больные с подозрением на пневмонию были доставлены туда.

Нормативными документами Минздрава России прописано, что такое отделение не может быть размещено в больницах, имеющих в составе региональный сосудистый центр (Республиканская больница им. В.А. Баранова), в БСМП, где оказывают экстренную помощь, а также в онкологических диспансерах. Переформатировать для оказания специализированной медицинской помощи больным с подозрением на пневмонии различного генеза или с уже установленным диагнозом разрешается только стационары, где можно обеспечить подводку медицинских газов и кислородную поддержку при лечении, в том числе с использованием ИВЛ в палате интенсивной терапии и реанимации.

Пациентов наркологического диспансера пришлось экстренно эвакуировать в Республиканскую психиатрическую больницу (п. Матросы). Угрозы их жизни и здоровью не было. Утром их осмотрел врач. Пациенты, лечение которых можно отложить, были выписаны, нуждающиеся в стационарной помощи – госпитализированы в РПБ.

В настоящее время стационар на улице 8 Марта вернулся к штатному режиму работы. Выписанные пациенты приглашены для продолжения лечения».