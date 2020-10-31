Школьников продолжают отправлять на карантин из-за COVID-19 в Карелии

Школьников и учащихся техникумов продоллжают отправлять на карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекцией, сообщает на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

– один класс в петрозаводской школе №9,

– один класс в петрозаводской школе №43,

– одна группа в колледже технологии и предпринимательства,

– две группы в автотранспортном техникуме,

– одна группа в речном училище.

Также на карантин из-за коронавируса выведены: одна группа в кондопожском детском саду №20 и одна группа в детском саду «Светлячок» поселка Новая Вилга.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 116 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии (фото с sterhluki.ru).