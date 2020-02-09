09 февраля 2020, 09:15
Мир

Китайский коронавирус получил название

Количество умерших от смертельного вируса возросло до 811 человек

Коронавирусу 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению Китая, передает РИА Новости.

Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.

По данным на 9 февраля число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч человек, скончались 811 заболевших. Согласно мониторинговым данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось 37,5 тысячи человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.

Ранее в этом сюжете:

Количество заболевших новым коронавирусом увеличилось до 35 тысяч
подробнее...
Церковь предостерегла от амулетов против коронавируса из Карелии
подробнее...
Анализы на коронавирус студента из Карелии «гуляют» по России
подробнее...
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавирусной инфекции
подробнее...
563 человека умерли от коронавируса 2019-nCoV
подробнее...
Заболевшую коронавирусом туристку выписали из больницы в Финляндии
подробнее...
Новый тип коронавируса нашли у десяти человек
подробнее...
Первый самолет с эвакуированными россиянами вылетел из Уханя
подробнее...
Китаец четвертые сутки ждет результаты теста на коронавирус в Карелии
подробнее...
В Петрозаводске подготовили боксы для больных коронавирусом
подробнее...
Аптекам могут запретить повышать цены в период вспышки коронавируса
подробнее...
Врач рассказала, защитит ли маска от коронавируса
подробнее...
Госпитализированный из-за подозрения на коронавирус выздоравливает
подробнее...
Коронавирус в Карелии: китайский студент останется в больнице
подробнее...
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
подробнее...
«Симптомы ОРЗ»: стало известно состояние китайского студента в Карелии
подробнее...
Два случая коронавируса выявлены в России
подробнее...
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией для мира
подробнее...
«Из кабинета не пускать»: врачей подготовили к встрече с коронавирусом
подробнее...
Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса
подробнее...
Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке
подробнее...
В Китае запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса
подробнее...
Эксперты рассказали, как уберечься от коронавируса и сезонных болезней
подробнее...
Хроника коронавируса: количество жертв достигло 170 человек
подробнее...
Доктор Мясников о коронавирусе: «Ключевое слово здесь – деньги»
подробнее...
В Финляндии госпитализирован турист с подозрением на коронавирус
подробнее...
В Минздраве назвали сроки появления коронавируса в России
подробнее...
Петрозаводская консерватория продлила каникулы для китайских студентов
подробнее...
Вирус – почтой: можно ли заразиться, получив посылку из Китая
подробнее...
Обсудить
просмотр
162556
Метки: 
Китай
коронавирус
название
Novel Coronavirus Pneumonia
здоровье
медицина