08 февраля 2020, 16:07
Мир

Количество заболевших новым коронавирусом увеличилось до 35 тысяч

Случаи заражения смертельным китайским вирусом выявлены в 20 странах

Количество людей, заразившихся смертельным китайским коронавирусом, возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса, сообщает «Лента.ру».

В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 - за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев - 25 тысяч - зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.

В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.

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