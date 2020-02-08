Количество заболевших новым коронавирусом увеличилось до 35 тысяч

Количество людей, заразившихся смертельным китайским коронавирусом, возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса, сообщает «Лента.ру».

В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 - за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев - 25 тысяч - зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.

В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.