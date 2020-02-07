50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости и подтянутого тела

50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес не меняется с годами. О секрете молодости звезды пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Знаменитость занимается спортом шесть раз в неделю, не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд, а пробует новые виды физической нагрузки. Джей Ло уверена, что без спорта в своей жизни, не была бы так счастлива.

Следит актриса и за тем, сколько времени спит. По ее словам, в идеале ей требуется девять-десять часов сна в сутки. Поскольку это ей не всегда удается, актриса старается спать хотя бы восемь часов. Певица наносит на лицо перед сном увлажняющий крем, а также периодически использует гликолевую кислоту.

Звезда старается пить много воды, особенно перед спортивными нагрузками. Звезда избегает употреблять кофеин и алкоголь, а также исключила из рациона питания рафинированные продукты.

Утром она употребляет протеиновый коктейль, на ланч употребляет лосось с брокколи и цуккини, на обед — рис, бобы, курицу или мясо. Здоровые пищу она также старается заказывать и в ресторанах.

Фото: iz.ru