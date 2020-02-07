В популярной соцсети появилась новая функции

В популярной соцсети Instagram появились нововведения. Теперь пользователи приложения смогут разделить аккаунты, на которые они подписаны, на несколько категорий. Таким образом можно будет разграничить профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего, сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора соцсети Адама Моссери порталу TechCrunch, со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.

Издание отмечает, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше неинтересных постов и будут продолжать листать ленту.