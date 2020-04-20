Депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко вылечился от коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков на свое странице в соцсетях сообщает, что выписан первый пациент излечивший от COVID-19.

«Друзья, хорошая новость! Из республиканской инфекционной больницы выписан первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина 1974 года рождения, в больницу он поступил 1 апреля»,

– сообщает он.

По словам Парфенчикова, последние два теста дали отрицательный результат, сейчас мужчина выписан из стационара на амбулаторное лечение под активное медицинское наблюдение специалистов поликлиники. В ближайшие две недели он будет оставаться дома в режиме самоизоляции.

Добавим, что по информации наших источников речь идет о депутате Законодательного собрания Олеге Доценко. Об этом свидетельствует также дата рождения и время поступления в инфекционную больницу.

Напомним, в середине марта Доценко приехал из Москвы, а 19 марта отправился на сессию Законодательного собрания. 22 марта он заболел, а уже в апреле ему был поставлен предварительный диагноз – коронавирус. Добавим, что таковы результаты второй пробы, которая дала положительный результат. Результаты третьего исследования на удивление пришли очень быстро и оказались положительными. Власти установили круг контактов депутата. Это 163 человека. Все они были проверены. Доценко дал официальный комментарий, как он мог не заметить у себя болезнь.

Как пишет издание karelia.news, выписана и жена депутата.