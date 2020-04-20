УФАС накажет бизнесмена за фальшивые извещения о поверке счетчиков

Карельская антимонопольная служба возбудила очередное дело по факту «навязчивой» рекламы услуг по проверке индивидуальных приборов учета. Дело возбуждено в отношении ИП Спирина А.В., зарегистрированного в Карелии. Его обвиняют в нарушении федерального закона о рекламе. Специалисты на своем сайте показали очередные распространяемые фальшивые извещения.

Как рассказали в УФАС, основанием для возбуждения дела стали заявления граждан о распространении в Петрозаводске и Ярославле извещений рекламного характера о необходимости записаться на поверку приборов учета воды по телефонам, указанным в листовках.

В управлении сообщают, что ранее уже неоднократно рассматривали аналогичные дела в отношении предпринимателя, который ранее действовал под фамилией Хомяк. За нарушения индивидуальный предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов.