«РКС»-Водоканал советует оплачивать коммунальные услуги вовремя

В период распространения инфекций, к ресурсам, которыми мы с вами пользуемся каждый день, нужно относиться с особой внимательностью. Пожалуй, самый яркий пример – вода. Сейчас на водоочистных сооружениях еще внимательнее относятся к обеспечению ресурсом потребителей, потому что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране зависит, в том числе и от работы водоканалов. На «РКС - Петрозаводск» лежит большая ответственность, и компания потребителей не подводит: для обеспечения безопасности петрозаводчан выделяются дополнительные средства.

Как всем уже известно, до конца этого года Минстрой России приостановил начисление пеней за коммунальные услуги. Но не все потребители правильно поняли это решение. Пожалуйста, давайте не будем забывать, что обязанность оплачивать счета вовремя никто не отменял. Без оплаченных счетов невозможен ремонт коммуникаций, устранение текущих повреждений, значит, и комфортная жизнь потребителей. Если несколько месяцев не платить за коммунальные услуги, то долг будет большим и без всяких пеней. Более того, никто не отменял начисление пеней в принципе: возможно, после окончания обозначенного периода, с 1 января 2021 года пени за просроченные платежи в 2020 году потребителям все-таки будут начислены. Не отменены и пени, которые были начислены потребителям ранее апреля.

«РКС - Петрозаводск» всегда с пониманием относится к материальным трудностям, которые могут возникнуть у потребителей – сообщите по телефону 56-04-31 о том, что вы находитесь в трудном материальном положении и не способны оплачивать услуги, компания найдет выход. «РКС - Петрозаводск» предоставляют потребителям рассрочку по дебиторской задолженности, для этого нужно заключить договор.

«РКС - Петрозаводск» организовали доступные способы оплатить счета из дома для любого: оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно на сайте ООО «КРЦ», электроэнергии – на сайте ООО «Энергокофморт. Карелия». Как и раньше, счета можно оплатить с помощью мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», а если и такой возможности у вас нет – закажите услугу оплаты счетов с помощью почтальона! Позвоните по телефону 56-04-31, и колл - центр «Центра Единого Обслуживания» сделает это за вас. Заказать услугу можно и самостоятельно по телефону АО «Почта России» 8-800-1-000-000. Сегодня мы с вами воюем против вируса на одной стороне. Давайте поддержим, друг друга, пусть в каждом доме будут свет, вода и тепло!