Волонтеров в Карелии предлагают проверить на COVID-19

Депутаты карельского парламента предложили тестировать на коронавирус волонтеров, помогающих жителям Карелии на самоизоляции, сообщает пресс-служба ЗС РК. С таким предложением выступил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец

«Волонтеры – это добровольцы, и речь не идет о заработной плате, но они должны чувствовать, что общество им благодарно и помогает им в их работе»,

– сказал он.

Он подчеркнул, что проведение тестирования важно для того, чтобы сами волонтеры не стали источником распространения заболевания.

Второе направление, по которому парламентарии совместно со штабом волонтерского движения прорабатывают меры поддержки, – получение полиса добровольного медицинского страхования, по которому в случае необходимости была бы оказаны медицинская помощь в расширенном объеме.

Напомним, в Карелии более 100 волонтеров помогают находящимся в самоизоляции жителям республики с доставкой продуктов питания или медикаментов. Обратиться за помощью в волонтерский центр можно по телефонам: в рабочее время, с 8:00 до 20:00: (8-814-2) 767-454; нерабочее время, после 20:00: 8-921-468-00-03, 8-911-402-10-60.