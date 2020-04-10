10 апреля 2020, 15:11
Стало известно, когда начнет работать общественный транспорт в Карелии
Артур Парфенчиков рассказал о перспективах запуска троллейбусов и автобусов в республике
Глава Карелии во время прямой линии во «ВКонтакте» ответил на вопрос о перспективе работы общественного транспорта в республике. По его словам, сейчас из двух проблем нужно выбрать меньшую.
«До 20 апреля нет», - сказал Артур Парфенчиков. - «Будем терпеть. Иначе можем полыхнуть так…»
По словам главы, пусть лучше общественный транспорт постоит, но мы откроем больше предприятий.
Напомним, Карелия остановила работу общественного транспорта из-за угрозы коронавируса. 28 марта стал последним днем для работы общественного транспорта в Петрозаводске.