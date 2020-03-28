Сегодня маршрутки и троллейбусы в Петрозаводске ходят последний день

28 марта – последний день, когда общественный транспорт в карельской столице работает в соответствии с привычным горожанам расписанием. Карелия стала первым регионом, который решил приостановить работу общественного транспорта из-за угрозы коронавируса, пишет РБК.

Как мы сообщали ранее, глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о том, что в Карелии с 29 марта общественный транспорт ходить не будет – продолжит работать только такси.

«Мы принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции»,

– сказал Парфенчиков в своем обращении к населению Карелии.

Необходимость столь жесткой меры Парфенчиков объяснил тем, что за последние две недели в Карелию из-за рубежа вернулось около 10 тыс. местных жителей, многие из которых не перешли в режим самоизоляции (общая численность населения региона оценивается примерно в 614 тыс. человек).

«Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска»,

– сказал Парфенчиков.

Он также заверил, что власти обеспечат подвоз продолжающих работу государственных гражданских служащих к месту службы и обратно. Аналогичные меры по доставке работников поручено принять и остальным работающим в Карелии компаниям.

Согласно официальным данным, на 27 марта в Карелии не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19, хотя один тест дал «условно положительный» результат, на самокарантине находится более 4,7 тыс. человек, в местах обсервации – девять, в стационаре – 27.