Изменена схема движения транспорта по Кукковке и Древлянке

23 февраля до 16 часов будет запрещена остановка на участках Лесного проспекта в районе въезда на лыжную трассу «Фонтаны», а также Комсомольского проспекта в зоне подъезда к спортивному комплексу «Курган».

Временные ограничения введены на Кукковке и Древлянке в целях обеспечения безопасности при проведении спортивно-массового мероприятия – Международного фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest. Об этом напомнили в пресс-центре администрации Петрозаводска.

Также на время соревнований будет перекрыто движение на некоторых въездах в сторону «Фонтанов» и «Кургана».