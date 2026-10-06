Владимир Путин наградил многодетную семью из Карелии

Орден «Родительская слава» вручили многодетной семье Фокиных из Беломорска

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Глава государства отметил семью из Карелии за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Владимир Путин наградил беломорскую семью орденом «Родительская слава», сообщается в официальных источниках. В многодетной семье Анны и Виталия Фокиных воспитывают восьмерых детей, старшая дочь учится в колледже, а младшей – полтора года.

Супруги вместе более 20 лет. Родители уделяют большое внимание развитию детей. Отец семейства обучает сыновей столярному мастерству, они помогали строить семейный дом. Дочки помогают маме по хозяйству, пекут, готовят и вышивают.

Родители поддерживают интересы детей и их творческие начинания. Мальчики и девочки успешно выступают на олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, занимаются в кружках и хорошо учатся.