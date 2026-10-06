Ребенок попал в больницу из метро Петербурга

Руку мальчика зажевало в механизм эскалатора в Северной столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу после поездки в метро. Об этом сообщает Педиатрический университет Северной столицы в своем Telegram-канале.

По данным источника, инцидент случился вечером 5 октября на станции «Бухарестская». Правую кисть мальчика зажевало движущимся механизмом эскалатора. Пострадавшего экстренно доставили в клинику. У юного петербуржца диагностировали перелом одной из костей безымянного пальца и рваные раны на среднем и безымянном пальцах.

Пока что мальчик остается под наблюдением врачей. Как отметили медики, они сделали все, чтобы в будущем кисть работала хорошо.

Ранее сообщалось о том, что 17-летний россиянин впал в кому после дорожной аварии в Таиланде. Кроме него в ДТП не выжил никто.