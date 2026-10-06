Порывистый ветер продолжит бушевать 7 октября в Карелии

В среду погода немного порадует, но кое-что будет нервировать

Фото: Петрозаводск говорит

В среду, 7 октября, ненастье отступит – дождей в Карелии будет меньше. Однако сильный порывистый ветер продолжит щекотать нервы жителям республики.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков, рассказали специалисты регионального гидрометцентра. Ветер подует западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10, днём +8, +13.

В Петрозаводске тоже сохранится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный умеренный, порывистый. В ночные часы +7, +9, днём +9, +11. Атмосферное давление будет расти.