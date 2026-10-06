Кот спас хозяев во время пожара в Петербурге

Домашний питомец разбудил хозяев и защитил их от огня в Северной столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге кот спас своих хозяев во время пожара. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, огонь вспыхнул ранним утром 6 октября в одной из квартир дома на Северном проспекте. В розетке взорвался переходник, в который включили слишком много приборов. Неладное сразу почувствовал кот по кличке Филипп. Он бросился будить хозяев, уткнувшись в них носом.

Прибывшие специалисты оперативно справились с пожаром. Никто не пострадал. Теперь хозяева собираются угостить питомца его любимой рыбой.

Ранее сообщалось о том, что грузовик врезался в скалу и загорелся в Карелии.