25 января 2020, 16:47
День за днем

Петрозаводчане с представителями власти вышли на субботник

Жители проспекта Невского убрали территорию, на которой установлена контейнерная площадка закрытого типа

Сегодня состоялся субботник в районе дома № 37 по проспекту Александра Невского в столице Карелии.

Как отметили в администрации Петрозаводска, участие в нем приняли жители соседних домов, представители управляющей компании и сотрудники комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Теперь на этой территории установлена контейнерная площадка закрытого типа, поэтому в дальнейшем она не будет захламляться.

Фото администрации Петрозаводска

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