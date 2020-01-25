25 января 2020, 16:47
Петрозаводчане с представителями власти вышли на субботник
Жители проспекта Невского убрали территорию, на которой установлена контейнерная площадка закрытого типа
Сегодня состоялся субботник в районе дома № 37 по проспекту Александра Невского в столице Карелии.
Как отметили в администрации Петрозаводска, участие в нем приняли жители соседних домов, представители управляющей компании и сотрудники комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.
Теперь на этой территории установлена контейнерная площадка закрытого типа, поэтому в дальнейшем она не будет захламляться.
Фото администрации Петрозаводска