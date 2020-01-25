Петрозаводчане с представителями власти вышли на субботник

Сегодня состоялся субботник в районе дома № 37 по проспекту Александра Невского в столице Карелии.

Как отметили в администрации Петрозаводска, участие в нем приняли жители соседних домов, представители управляющей компании и сотрудники комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Теперь на этой территории установлена контейнерная площадка закрытого типа, поэтому в дальнейшем она не будет захламляться.

Фото администрации Петрозаводска