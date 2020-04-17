Парфенчиков закрыл четыре города Карелии из-за коронавирусной инфекции

Глава республики подписал указ о введении ограничительных мероприятий в четырех городах республики. Речь идет о введении особого режима въезда в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу. В них расположены крупные предприятия, на которых трудятся многочисленные коллективы. Меры приняты для снижения риска вспышки заражения коронавирусной инфекцией.

«Въезд будет ограничен: в Костомукшу с 19 апреля, Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля»,

- написал на своей странице Артур Парфенчиков.



Он подчеркнул, что до отмены режима повышенной готовности эти четыре города будут закрыты для всех, кроме проживающих в них граждан, работников или тех, у кого есть пропуск, выданный органами местного самоуправления.



На въезде в города оборудуют контрольно-пропускные пункты, функционирующие в круглосуточном режиме.

Как говорится в тексте распоряжения, органам местного самоуправления рекомендовано «обеспечить участие добровольных народных дружин, общественных объединений казаков, градообразующих организаций (в том числе с привлечением частных охранных организаций) в создании и функционировании постов».

При въезде в города необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, место регистрации в этих населенных пунктах, или договоры, счета-фактуры, накладные, путевые листы. Без остановок на КПП будут пропускать автомобили скорой помощи, полиции, пожарные машины.



На контрольно-пропускных пунктах будут измерять температуру (бесконтактно). При температуре 37 градусов и выше, при наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Напомним, по данным на 17 апреля, в Карелии 15 заболевших коронавирусом.



