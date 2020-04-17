В мэрии пояснили, какие семьи с детьми смогут получить выплату

Власти карельской столицы принимают документы для назначения выплаты малообеспеченным семьям с детьми от полутора до трех лет, не получившим направление на зачисление в дошкольное учреждение, сообщает пресс-центр. Во время карантина пакет документов можно оставить с 20 по 27 апреля с 9:00 до 17:00 на вахте в здании мэрии на проспекте Ленина, 2, в Петрозаводске.

Администрация также приводит список необходимых бумаг. Петрозаводчанам необходимо будет предоставить копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, на которого будет назначена выплата. Также страховое свидетельство заявителя, СНИЛС ребенка. Необходимо предоставить справку, подтверждающую совместное проживание заявителя с ребенком на территории города.

Справка должна быть выдана медицинским учреждением или управляющей компанией (ТСЖ, ЖСК и пр.) по месту жительства ребенка и датирована месяцем подачи заявления о назначении выплаты. Также копию материально-бытового обследования условий проживания, выданную МУ «Центр сопровождения», или справку о регистрации граждан и характеристике жилого помещения, выданную паспортной службой. Следует предоставить справку о среднедушевом доходе семьи, выданную МУ «Центр сопровождения» или ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия», датированная месяцем подачи заявления о назначении выплаты. Необходимо предоставить документ, подтверждающий основание назначения выплаты, реквизиты банка, заявление в двух экземплярах о назначении.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

713-453, 713-452, 713-647, 713-432. Справки: МУ «Центр сопровождения»: 67-12-29, 51-01-77: ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия»: 8-964-318-90-44, почта: petrosoc@karelia.ru