Проект «Дорога памяти» собрал уже свыше 30 миллионов имен

Народный проект «Дорога памяти», созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжает набирать обороты. На сайт проекта загружено уже более 30 миллионов имен людей, на судьбы которых война наложила отпечаток, сообщает мэрия Петрозаводска.

«Дорога памяти» - это общедоступная база. Пополнить ее и просматривать сайт может любой желающий. На портале можно добавить информацию о своем родственнике - участнике войны или труженике тыла, залить фото и историю ветерана, и после модерации информация появится в общем доступе.

Проект «Дорога памяти» призван собрать воедино имена и истории героев Великой Отечественной войны. Сайт создан министерством обороны РФ.