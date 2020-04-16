У 24 процентов наших читателей уже наступила финансовая катастрофа

Сидим дома, как нас призывают. Остановились предприятия, замер малый и средний бизнес, стоит транспорт. Мы смотрим сюжеты про коронавирус по телевизору. Измеряем температуру. Моем руки. Вместо того чтобы внимательно смотреть в свои кошельки.

Ограничения рано или поздно будут сняты. И вирус рано или поздно затихнет. Не получится ли так, что мы проснемся, заглянем в кошельки – и там будет пусто?

Мы решили опросить наших читателей: как они чувствуют себя в финансовом плане? Как ограничения, введенные властью в условиях эпидемии, отразились на их доходах, устойчивости их материального благополучия? Измерили, так сказать, среднюю финансовую температуру по больнице.

Мы спросили у вас: как вы оцениваете свое материальное положение на выходе из периода самоизоляции? Вот что у нас получилось:

Картина, честно говоря, немножко шокирующая. Только 33 процента наших респондентов оценивают свое материальное положение как «удовлетворительное» и даже лучше. При этом 3 процента считают свое финансовое положение «отличным». То есть, надо полагать, что время, проведенное без работы, никак не отразилось на этой категории граждан.

Естественно, возникает вопрос: кто эти люди? Мы не просили наших респондентов определить свой социальный статус. Но предположить можем. Дело в том, что эта цифра – 33 процента – удивительным образом почти совпадает с процентным представительством в наем обществе людей, которые, условно говоря, «сидят на бюджете». Это государственные и муниципальные служащие, работники бюджетных отраслей, силовики и т.д. Очевидно, у этих людей сохраняется уверенность в том, что бюджет, что бы ни случилось, заплатит им положенное – и в силу этого за свое материальное положение они пока не переживают.

Это, в общем-то, неплохо само по себе. Опасения внушает то, что представители именно этого социального слоя принимают все управленческие решения, определяющие жизнь остальных 67 процентов. А, как известно, «сытый голодного не разумеет»…

Возможно, стоит задуматься: не оттого ли наши чиновники с такой легкостью вводят жесткие, убивающие экономику меры, что сами никак не страдают от их последствий?

Ответы 67 процентов наших респондентов – это страшное свидетельство глубокой общественной нестабильности. Подавляющее большинство наших читателей уже сегодня не могут оценить свои финансовые дела как «удовлетворительные».

24 процента оценивают свое материальное положение как «катастрофу». Причем если для пяти процентов катастрофа, видимо, это перманентное состояние, то 19 процентов к ним добавил режим ограничений, связанных с эпидемией. Еще 21 процент называют свое положение «тяжелым», 22 – «шатким».

Это – люди, потерявшие бизнес, работу, доходы. Очевидно, для них не просматривается даже некий «свет в конце тоннеля». Будем честны: это – либо уже нищие, либо завтрашние кандидаты в нищие.

Мало кто серьезно верит в обещание Путина сохранить заработные платы всем неработающим по его приказу. Никто это распоряжение, судя по всему выполнять не собирается. Карельские предприниматели, выступившие с Открытым обращением к губернатору Парфенчикову, предрекли скорый крах половины экономики республики. 30 процентов предприятий и организаций уже отправили своих работников в неоплачиваемый отпуск…

Соотношение 33 к 67 – взрывоопасный «коктейль». И государство пока не представило никакого ясного плана: как оно будет все это расхлебывать.

Максим Тихонов