10 апреля 2020, 21:21
Общество

Как самоизоляция отразилась на ваших финансах? Наш опрос

Просим наших читателей оценить свое материальное положение на выходе из режима ограничений

Позади две недели вынужденной самоизоляции. Будущее покажет, были ли принятые в Карелии ограничительные меры достаточны и необходимы.

О состоянии здоровья жителей Карелии мы каждый день узнаем из сводок минздрава: количество зараженных коронавирусом растет. Но при этом все еще непонятно: это уже эпидемия или все еще нет? Менее десяти выявленных заразившихся – для Карелии это много или мало?..

Однако есть и другое «здоровье» – экономическое. Сотни предприятий и организаций закрыты. Тысячи людей потеряли работу и доходы. Более или менее сносно, наверное, чувствуют себя бюджетники, государственные и муниципальные служащие: им деньги платит казна. Нам интересно, как в экономическом плане чувствуете себя вы, наши читатели?

Давайте представим, что пройдет еще неделя – и ограничительные меры будут ослаблены или сняты. Мы просим вас внимательно посмотреть в свои кошельки, оценить и взвесить все, как говорится, активы и пассивы, и дать честную оценку. В каком состоянии будут находиться ваши личные (семейные) финансовые дела на выходе из самоизоляции? Как вы оцениваете свое материальное положение после вынужденного «отдыха»?

Проголосуйте ниже, а через пару дней вместе подведем итоги.

 
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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Опрос
самоизоляция
ограничения
финансы
материальное благополучие
оценка
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Экономика