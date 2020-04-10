Как самоизоляция отразилась на ваших финансах? Наш опрос

Позади две недели вынужденной самоизоляции. Будущее покажет, были ли принятые в Карелии ограничительные меры достаточны и необходимы.

О состоянии здоровья жителей Карелии мы каждый день узнаем из сводок минздрава: количество зараженных коронавирусом растет. Но при этом все еще непонятно: это уже эпидемия или все еще нет? Менее десяти выявленных заразившихся – для Карелии это много или мало?..

Однако есть и другое «здоровье» – экономическое. Сотни предприятий и организаций закрыты. Тысячи людей потеряли работу и доходы. Более или менее сносно, наверное, чувствуют себя бюджетники, государственные и муниципальные служащие: им деньги платит казна. Нам интересно, как в экономическом плане чувствуете себя вы, наши читатели?

Давайте представим, что пройдет еще неделя – и ограничительные меры будут ослаблены или сняты. Мы просим вас внимательно посмотреть в свои кошельки, оценить и взвесить все, как говорится, активы и пассивы, и дать честную оценку. В каком состоянии будут находиться ваши личные (семейные) финансовые дела на выходе из самоизоляции? Как вы оцениваете свое материальное положение после вынужденного «отдыха»?

Проголосуйте ниже, а через пару дней вместе подведем итоги.