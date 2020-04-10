Продуктовые пакеты многодетным семьям начали выдавать в Петрозаводске

Петрозаводские школы начали выдачу продуктовых пакетов гражданам, которые нуждаются в социальной поддержке. Это дети из многодетных семей, дети, получающие адресную поддержку.

Есть наборы-завтраки, есть наборы-обеды. Всего предложено четыре варианта наборов. Все зависит и от семьи ученика и от класса (здесь важно количество уроков, проведенных в школе, пусть виртуально). Средний вес продуктового пакета до 11 кг. Это из расчета на период времени с 7 по 30 апреля. Мамочки пакет не в силах донести.

«Мы являемся многодетной семьей и сейчас получили два продуктовых набора. Я в шоке от количества продуктов. Пакеты очень тяжелые. Я ожидала что-то типа греча, сок, тушенка и все. Хочу сказать спасибо школе №8, что предоставила нам продукты в такое трудное время»,

– благодарила организаторов Мария, многодетная мать.

В школах во время пандемии сформирован отдельный вход. Родители заходят, предоставляют паспорт и получают продуктовый набор. Волонтеры партии «Единой России» на транспорте городской администрации развозят продуктовые пакеты тем семьям, которые не могут прийти на место раздачи продуктов.