10 апреля 2020, 18:30
Петрозаводчан просят не парковать машины на двух улицах города
В карельской столице ведутся работы по сносу аварийных деревьев
На улице Максима Горького (на участке между улицами Антикайнена и Анохина) в карельской столице сносят аварийные деревья. После этого подрядчик продолжит фрезеровку пней и уборку территорий, рассказали в мэрии Петрозаводска.
Также опасные деревья сносят на проспекте Александра Невского. В ближайшее время работы продолжатся на улицах Калинина, Правды, Машезерской и Профсоюзов.
Жителей и гостей столицы Карелии просят не парковать автомобили в местах проведения работ и временно переставить транспорт на проспекте Александра Невского и улице Горького.
По действующим контрактам планируется снести еще около 500 аварийных растений.
Фото: пресс-служба администрации города