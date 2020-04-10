Петрозаводчан просят не парковать машины на двух улицах города

На улице Максима Горького (на участке между улицами Антикайнена и Анохина) в карельской столице сносят аварийные деревья. После этого подрядчик продолжит фрезеровку пней и уборку территорий, рассказали в мэрии Петрозаводска.



Также опасные деревья сносят на проспекте Александра Невского. В ближайшее время работы продолжатся на улицах Калинина, Правды, Машезерской и Профсоюзов.



Жителей и гостей столицы Карелии просят не парковать автомобили в местах проведения работ и временно переставить транспорт на проспекте Александра Невского и улице Горького.



По действующим контрактам планируется снести еще около 500 аварийных растений.

Фото: пресс-служба администрации города