Сегежский ЦБК продолжает работать в штатном режиме

Сегежский ЦБК, флагман Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия, является градообразующим, непрерывно действующим, эксплуатирующим опасные производственные объекты, а также предоставляющим населению коммунальные услуги предприятием. В этом качестве комбинат продолжает работать в штатном режиме при одновременном соблюдении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране здоровья работников. Также поддерживается нормальное функционирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры г. Сегежа. Принадлежащая комбинату ТЭЦ обеспечивает жителей Сегежи теплом и горячей водой – социальные обязательства предприятия выполняются.

Производственные процессы комбината также не прерывались. Технологические цепочки сохранены. Смены работают по графику. Коллектив предприятия успешно выполнил производственный план первой недели апреля по выпуску готовой продукции. По текущим заказам простоев нет, взаимодействие с заказчиками идет согласно договорам.

Бесперебойное функционирование производства – гарантия сохранения рабочих мест не только на предприятии, но и в компаниях малого и среднего бизнеса, снабжающего Сегежский ЦБК сырьем, запасными частями, оборудованием, транспортными услугами. В этом секторе так же поддерживаются сложившиеся деловые связи и устоявшийся ритм работы.

Определенные изменения коснулись режима работы коллектива. Основная цель – оградить сотрудников от возможных рисков заболевания COVID-19.

«Максимально возможное количество работников переведено на режим дистанционной работы. При этом удалось оптимизировать их вовлеченность в технологические процессы. Непосредственно на производстве остался только самый необходимый персонал»

- сообщила директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Нелли Лебедева.

Работникам, которые по служебной необходимости вынуждены лично общаться с большим количеством людей, выданы одобренные медицинскими специалистами защитные лицевые маски.

«Людям старшего поколения, будущим мамам, воспитывающим детей дошкольного и младшего школьного возраста родителям предоставлена возможность дистанционной работы с сохранением заработной платы»

- отмечает директор по производству Сегежского ЦБК Григорий Иванов.

«Сотрудникам бюро пропусков, работникам цеха готовой продукции, сотрудникам, которые контактируют с представителями сторонних организаций, а также представителям службы охраны и расчетного центра в обязательном порядке выдаются респираторы и маски. Ежедневно на проходной всем сотрудникам, водителям автотранспорта, доставляющим на территорию ЦБК сырье и вывозящим готовую продукцию, измеряют температуру тела пирометрами. Водителей тоже обеспечивают защитными масками»

- рассказал руководитель службы промышленной безопасности Сегежского ЦБК Дмитрий Мауричев.

«Каждые два часа в цехах и на территории комбината проводится дезинфекция. Мы обращаем внимание каждого, кто находится на рабочем месте: чаще мойте руки, не прикасайтесь руками к лицу, кашляйте в одноразовую салфетку, соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метров, в столовой старайтесь принимать пищу по одному, при встрече с коллегами не здоровайтесь за руку. Дезинфицируйте спиртосодержащей жидкостью телефоны, сумки, ключи, промывайте с мылом очки. Придерживайтесь этих несложных правил и после работы, чтобы обезопасить себя и своих близких»

- сообщила ведущий инженер охраны труда Марина Панько.

Представители комбината находятся в тесном контакте с коллективом Сегежской центральной районной больницы, помогают оборудовать больничные палаты, куда могут быть помещены заболевшие. Segezha Group планирует закупку для Сегежской ЦРБ недостающего медицинского оборудования, в том числе, аппаратов искусственной вентиляции легких и сопутствующей медтехники.