Жителей Карелии беспокоит рост цен и возмущают продуктовые наборы

10 апреля во время прямой линии с главой РК Артуром Парфенчиковым поступило множество вопросов, связанных с резким ростом цен в магазинах Карелии.

Парфенчиков сказал, что буквально накануне он обсуждал скачки цен с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, антимонопольной службы. Он не исключает, что существует сговор между поставщиками. По его словам, власти Карелии намерены реагировать на факты необоснованного роста цен в рамках антимонопольного законодательства.

Многих возмутила и скандальная история с раздачей в Питкяранте унизительных продуктовых наборов для школьников.

Парфенчиков сказал, что теперь стали жестко контролировать, что находится в продуктовых наборах для учащихся. Он сообщил, что так как районам деньги на продукты для школьников уже выделены, то систему пока менять не будут, а ограничатся контролем за тем, насколько адекватное питание получают дети.

- Учитывая то, что мы деньги уже выделили районам, мы … сделаем рекомендации наиболее выгодных по качеству и по цене товаров, - отметил руководитель региона.

Если ситуация с закрытием школ из-за пандемии продлится, то правительство намерено сформировать одинаковый для всех школьников республики продуктовый набор и приобрести необходимые продукты в рамках единой закупки.

- Нам проще это будет развести по районам, чтобы у нас все школьники, начиная от Сортавалы до Лоухи, получили одинаковые продуктовые пакеты, - считает Парфенчиков.