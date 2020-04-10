ПФР разъяснил, что будет с пенсиями по инвалидности во время пандемии

В период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса отделение ПФР по Карелии будет назначать и продлевать пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты инвалидам дистанционно.

Как пояснили в ПФР, органы медико-социальной экспертизы временно будут проводить первичное и повторное медицинское освидетельствование заочно. Информация о признании человека инвалидом будет передаваться в Пенсионный фонд. Тем, кому инвалидность была установлена впервые, в период самоизоляции нужно будет подать заявление на назначение и доставку выплат через личный кабинет на сайте ПФР.

Если человек не зарегистрирован на портале Госуслуг или у него возникли трудности с тем, как подать заявление, ему следует позвонить для консультации в территориальный орган ПФР по месту жительства.

«С инвалидами, чьи контактные данные имеются в Пенсионном фонде, специалисты ПФР свяжутся самостоятельно»,

– говорится в официальном паблике ПФР. В случае если потребуются дополнительные документы, то ПФР запросит их в соответствующих организациях.



При поступлении информации о человеке, признанном инвалидом повторно, выплаты будут продлены автоматически в беззаявительном порядке.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, какие выплаты будут продлены автоматически.