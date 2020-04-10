10 апреля 2020, 16:16
Начались работы по демонтажу «Дерева дружбы» на площади Кирова
После реставрации памятник установят на набережной Онежского озера в Петрозаводске
В столице Карелии начались работы по демонтажу памятного знака «Дерево дружбы» на площади Кирова.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, демонтаж проводится в рамках муниципального контракта по изготовлению и установке стелы «Город воинской славы».
Памятный знак после демонтажа отправят на хранение на завод «Петрозаводскмаш». После реставрации его установят на Онежской набережной в Парке Победы.