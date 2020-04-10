На трассах в Карелии могут появиться посты по контролю за въезжающими

10 апреля во время прямой линии глава РК Артур Парфенчиков рассказал о том, планируется ли вводить ограничения на въезд в республику и будут ли закрыты границы региона.

- Границы закрыть невозможно, есть определенные законы, конституция и просто закрыть границы региона невозможно. Мы рассматриваем ситуацию с установлением контроля за въезжающими и распространением на них режима обязательной самоизоляции. Мы прорабатываем вопрос об установлении постов на южных федеральных трассах. Это, возможно, случится, если мы выйдем из режима самоизоляции. Режим самоизоляции в принципе исключает нахождение на улице или в общественных местах лиц, не имеющих карельской прописки. Они должны находится либо у родственников, куда приезжают, либо на базах, либо в тех домах, которые они снимают, - сказал карельский губернатор.

Одновременно глава РК отметил, что многие граждане из соседних регионов имеют собственность в Карелии, поэтому нельзя запретить им пользоваться своими домами и дачами. По его словам, постоянно поступают вопросы, можно ли привезти престарелых родственников в Карелию.

Недавно ему поступил звонок из Приозерска с вопросом, можно ли престарелого отца привезти на его дачу, которая расположена в Карелии.

Мы не можем запретить в рамках единой страны передвижение граждан Российской Федерации. Тем более, многие едут в республику к родственникам… Мы говорим не о запрете, мы говорим о контроле,

- уточнил Парфенчиков.

Глава РК считает, что все приезжающие должны на две недели сесть на карантин.

- Мы не можем заморозить все контакты, - заметил он.

Одновременно планируется, что на въезде в Карелию граждан будут предупреждать об ответственности и вручать требование уйти на две недели на режим самоизоляции.

В связи с эпидемией и участившимися требованиями закрыть границы Карелии у главы РК возникли ассоциации с Ташкентом и блокадным Ленинградом. При этом Карелия предстала в образе военного Ташкента.

- Представьте, если бы в 1941 году жители Ташкента сказали бы, а зачем нам жители блокадного Ленинграда, у нас самих есть нечего… мы сами голодаем, а вы нам тут эшелонами везете ленинградских детей. Аналогия не напрашивается? Вот житель Москвы или, может быть, наш земляк бывший хочет снять дом для своих престарелых родителей, а мы говорим: «Нет. У нас все чисто. Сиди в своей Москве»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Он предложил «не забывать свою историю и оставаться просто людьми».