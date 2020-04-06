ПФР пояснил жителям Карелии, какие выплаты продлят автоматически

В отделении Пенсионного фонда по Карелии напомнили о том, какие выплаты продлят до 30 июня автоматически, без предоставления документов.

В их числе выплата пенсии по потере кормильца гражданам, которым исполнилось 18 лет и они продолжают обучение по очной форме. Также выплата социальных пенсий, которые выплачиваются по фактическому месту жительства и выплата пенсий, доставка которых осуществляется на основании доверенности.

Без предоставления документов продлеваются до 1 октября ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Это касается семей, у которых срок подачи документов на продление приходится на период ограничительных мероприятий – с 1 апреля до 1 октября 2020 года.