Боднарчук предложил отменить арендную плату за муниципальное имущество

В сегодняшней ситуации с коронавирусом возникают серьезные вопросы экономической направленности. Городская власть продолжает работать и выплата заработной платы, находящимся без работы горожанам, сегодня главный вопрос. Инициатива Председателя Петросовета звучит как полная отмена арендных платежей за муниципальное имущество на время кризиса. Тем же, кто выкупает имущество, разрешить остановить платежи и пролонгировать их в дальнейшем.

«Это не значит, что платежи будут взысканы в двойном режиме, например, через месяц. Платежи будут сдвинуты по времени и начнут свою работу только после карантина. А за этот месяц арендаторы вообще не будут платить, будто этого месяца и не было»,

– пояснил свою инициативу Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Одновременно городская власть уже озабочена тем, что прекратится сбор налогов, а ведь именно НДФЛ является главным источником пополнения бюджета. Этот вопрос городу без подключения республиканской и федеральной властей уже не решить. Но думать надо уже сейчас.