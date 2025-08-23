В Костомукше вырастили арбузы и виноград

Жительница Костомукши Надежда Синица, работающая машинистом крана на «Карельском окатыше», выращивает на своем дачном участке арбузы, дыни и виноград. Об этом рассказали в паблике «Антибеседка-Костомукша».

Несколько лет назад Надежда занялась южными культурами и уже в первый год эксперимента получила четыре килограмма винограда. Арбузы Надежда растит уже пять лет.

Рассказывает, что с детства любит землю, эту любовь ей привила бабушка. В кружке «Юный натуралист» занималась семь лет, ездила в Финляндию за обменом опытом.

