23 августа 2025, 08:30
В Карелии сегодня будет громко и мокро
Прогноз погоды на 23 августа совсем не радует
фото «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов умеренный, местами сильный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный местами порывистый. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +15;
В Олонце, Кондопоге днем +17;
В Сортавале, Медвежьегорске днем +16;
В Пудоже днем +20;
В Суоярви днем +14.