В Карелии сегодня будет громко и мокро

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов умеренный, местами сильный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный местами порывистый. Температура воздуха +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +15;

В Олонце, Кондопоге днем +17;

В Сортавале, Медвежьегорске днем +16;

В Пудоже днем +20;

В Суоярви днем +14.