Отключения электроэнергии ожидаются в девяти районах Карелии

На следущей неделе возможны временные отключения электроэнергии в девяти муниципальных образованиях Карелии. Это связано с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях.

С 25 по 31 августа временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

- 25 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы 2-й Пятилетки, Ручьевая, Сенная, Набережная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда.

- 26 августа с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 мая (дома 46-62,101-109,115).

Кондопожский муниципальный район:

- 25 и 26 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородняя.

- 28 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

- 27 и 28 августа с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Гомсельга: СОТ «Вымпел».

Костомукшский городской округ:

- С 25 по 31 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Заречный: СНТ «Стройматериалы», «Остров».

- 25 августа с 9.30 до 17.00. Гостиничный комплекс «Фрегат»; железнодорожная станция Кивиярви; СНТ «Шариярви».

Лоухский муниципальный район:

- 25 августа с 12.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улицы Школьная, Пионерская, Верхняя, Лесная (частично).

- 26 августа с 9.30 до 17.00 и 28 августа с 8.30 до 17.00. Поселок Лоухи.

- 26 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 27 августа с 11.00 до 14.00. Поселок Тэдино.

- 27 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

- 28 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная (частично).

- 29 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 29 августа с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Набережная.

Муезерский муниципальный район:

- 26 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здание пожарной части.

- 27 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Волома: улицы Садовая, Октября, Мира.

- С 25 по 27 августа с 9.00 до 14.00. Поселок Пенинга.

- 28 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Тумба.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 25 августа с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улица Школьная (дома 21.23).

- С 26 по 29 августа с 13.00 до 17.00 и 29 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Станция Олонец (дома 1,2,6,8), Майская (дома 12-А,13,17), Лесная (дома 1,2), Луначарского (дома 24-А,32-Б).

- 29 августа с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Новая; город Олонец: улицы Сказочный тупик (дома 1-4), Карла Либкнехта (дома 47-В, 49-А). Кирпичный переулок (дом 10).

Прионежский муниципальный район:

- 25 и 29 августа с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Шуйская: улица Привокзальная (частично). Переулок Горный.

- С 26 по 28 августа с 9.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Семья», «Маткачи», «Ветеран»; Деревня Бесовец: ДНТ «Северные просторы», СНТ «Солнечный», «Маяк».

- 26 августа с 13.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Молодёжная, Новосёлов, Березовая, Кикинова, Лесная (частично). Переулки Набережный, Заречный.

- 27 и 28 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Ангозеро: СОТ «Творческих союзов Карелии»; деревня Косалма: здания ГБСУ СО "ПНИ "Черемушки".

- 29 августа с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Сампо», «Скороход», «Эфир», «Здоровье», «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Березка-3».

Сегежский муниципальный округ:

- 25 августа с 9.00 до 11.00. Поселки Олений, Вача, Черный Порог; окрестности г. Сегежа: СНТ «Осинка», «Труд», «Труд 700 Пикет», «Василек», «Елочка», «Выгозерский», «Сосенка», «Юхгуба».

- С 25 по 29 августа с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Петрозаводская (дома 2, 4, 8, 10, 12), 50 Лет Октября (дома 25, 27, 29, 33), Сегежская (дома 5, 9, 11).

- 26 августа с 9.00 до 12.00. СНТ «Панозеро», «Труд-3», «Труд-2»

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.