Бизнес – Парфенчикову: «Праздновать будет нечего!»

Бизнес-сообщество Карелии выступило с Открытым обращением к Главе республики Артуру Парфенчикову. Очевидно, к этому их подвигла острая ситуация, сложившая в связи с введенными в республике ограничительными мерами. Бизнес терпит убытки, многие предприятии – на грани краха, и предприниматели отказываются выполнять поручение Путина платить заработные платы за тот период, когда работать предприятиям запрещено.

Можно было бы сказать, что это крик «коллективной души» бизнеса республики. Поскольку текст, публикованный в паблике в социальной сети, персонально никем не подписан. Наоборот, паблик приглашает предпринимателей Карелии присоединится к Обращению и как бы виртуально подписать его.

В целом, Обращение рисует нам довольно апокалиптическую картину ближайшего будущего. Предлагаем вам ознакомиться с ним.

Главе республики Карелия

Парфенчикову А.О.

Уважаемый Артур Олегович!

От имени более 2000 предпринимателей Карелии из разных сфер деятельности выражаем особую тревогу в связи с надвигающейся экономической и социальной катастрофой. Несмотря на ваше личное внимание к проблемам предпринимателей, на наш взгляд, масштаб экономических последствий самоизоляции не осознается региональным правительством в полной мере, а предлагаемые им меры поддержки экономики являются недостаточными. Ситуация развивается таким образом, что:

1. Огромное число предприятий не смогут выполнять свои обязательства из-за простоя с 28-го (некоторые с 12-го) марта по 12 мая, т.к. большинство коммерческих организаций не имеет резервов, чтобы столь длительное время исполнять свои коммерческие обязательства в условиях отсутствия выручки. Практически все предприятия живут «с оборота» и расходуют средства на исполнение текущих обязательств, а при наличии прибыли – на развитие производства, на создание более выгодных и удобных условий труда, на выплату прибыли акционерам, в конце концов. (В хорошие времена, которых уже давно не было в нашей экономике).

Однако ни в какие времена, ни один хозяйствующий субъект, кроме предприятий, выручка которых носит сезонный характер, не создает резервов такой величины, чтобы жить при нулевом обороте так долго.

И даже «сезонные предприятия» скорее привлекают кредиты под будущие обороты, чем создают резервы. Таким образом, у большинства коммерческих предприятий нашего региона, деятельность которых приостановлена властями, фактически нет средств на исполнение своих обязательств по платежам за апрель (арендная плата, лизинговые платежи, платежи энергетикам).

Объявив период с 28 марта по 30 апреля 2020 года, после которого идут майские праздники, «нерабочими днями с сохранением заработной платы», президент России не внес достаточной ясности в вопрос, за чей счет должна произойти выплата заработных плат сотрудникам. Скорее всего, он имел в виду организации, финансируемые за счет бюджета. Ведь, если у частной компании нет выручки даже в течение недели, как правило, она уже несет серьезные потери. Многие предприятия, ввиду ухудшения экономического климата в Карелии в последние годы испытывали трудности и в обычном рабочем режиме, не говоря уже о каком-либо простое. И поэтому они физически не смогут исполнить требование президента по выплате заработной платы за вынужденный простой.

Даже если у предприятия есть резервы для выплаты зарплат за апрель, это лишь означает, что предприятие не исполнит других своих обязательств: перед поставщиками, клиентами, арендодателями, кредиторами. Что, в свою очередь, приведет к неисполнению уже их обязательств, в т.ч. и по выплате заработной платы их сотрудникам. То есть произойдет эффект домино.

Предложенные Минэкономразвития Карелии меры – компенсация лишь части зарплат (не более МРОТ), а еще и с ограничениями («заработная платы выше средней по отрасли», «отсутствие реализации подакцизных товаров») недостаточны в текущей ситуации.

2. Целые отрасли окажутся в сложной ситуации и после снятия запретных мер из-за снижения спроса. Выручка за апрель и часть мая у многих предприятий будет нулевой, а после снятия запретных мер потребительский спрос на услуги многих отраслей будет снижен из-за страха и обеднения потребителей. Ведь основные затраты людей за апрель - коммунальные платежи, питание, выплаты по кредитам никуда не уйдут, а в лучшем случае будут лишь отложены. И если люди получат не всю зарплату за апрель и май, а лишь часть (МРОТ), то их расходы за апрель превысят доходы.

По некоторым данным, около 30% предприятий отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, т.е. доходы этих сотрудников за время простоя равны нулю.

А это приведёт к росту безработицы, социального напряжения, сокращению зависящих от выручки налоговых поступлений в бюджет. Правительство Карелии пока даже не обсуждает меры по стимулированию спроса после простоя.

Около трети трудоспособного населения Карелия заняты в секторах экономики, деятельность которых приостановлена. Более 100000 человек в Карелии, включая ИП и самозанятых, не являются сотрудниками бюджетных организаций. Все отрасли испытают трудности, связанные с падением покупательной способности населения. А часть предприятий, не закрывавшихся в период ограничений, окажется в конечном счете банкротом из-за ослабевшего спроса. И таких предприятий будет очень много. И речь здесь не идет о принудительном банкротстве, на которое наложен 6-ти месячный мораторий. В течение ближайшего года предприятия закроются сами, столкнувшись с падением спроса по причине обеднения потребителей!

Для спасения от надвигающейся экономической катастрофы, финансовой помощи пострадавшим отраслям и стимулированию спроса просим вас незамедлительно запросить финансовую помощь для экономики Карелии у федерального правительства и президента России! А именно:

• Прямые выплаты населению из федерального бюджета или фонда национального благосостояния в размере среднемесячного дохода, как минимум, для сотрудников предприятий пострадавших отраслей, самозанятых и индивидуальных предпринимателей без сотрудников.

Мы настаиваем на том, что это должны быть именно прямые выплаты населению, а не компенсации работодателям.

Это уменьшит объем работы государства по контролю за расходованием выделенных средств, упростит процедуры выделения средств, сократит время предоставления населению поддержки. Это также избавит предприятия от необходимости заплатить с этих средств отчислений в фонды. Выплаты не должны быть ограничены МРОТ;

• Субсидии предприятиям на компенсацию прочих затрат за период ограничения их деятельности (арендные, лизинговые, коммунальные платежи, кредитные выплаты, затраты на сохранность продукции и т.п);

• Расширенный доступ к кредитам для пополнения оборотных средств.

Необходимый объем финансовой помощи населению Карелии:

• Для выплат средней по Карелии зарплаты занятым в сферах, деятельность которых приостановлена необходимо около 4 миллиардов рублей в месяц. Выплаты необходимо осуществлять как за период вынужденного простоя (полтора месяца), так и минимум в течение месяца после. Таким образом, речь идёт приблизительно о 10 миллиардах рублей.

• Оценка других прямых убытков от простоя (арендная плата, лизинговые платежи и т.п.) требует большего анализа, но оценочно составляет сумму от 2 до 4 миллиардов;

• При этом следует учитывать, что эти цифры не включают недополученную прибыль, амортизационные затраты, проценты по кредитам и множество других.

Исходя из вышеизложенного, считаем вашей обязанностью как главы Карелии, вашим долгом как патриота и ответственного руководителя, заботящегося о вверенной ему территории, обратиться к правительству России с просьбой об оказании немедленной финансовой помощи республике Карелия в размере не менее 12 миллиардов рублей, и в дальнейшем, после уточнения ущерба, нанесенного запретительными мерами из-за эпидемии COVID-19, за дальнейшей финансовой помощью.

Бюджет республики Карелия на юбилейный год составляет почти 58 млрд рублей. Только городу Петрозаводску в 2020 году в рамках ФЦП «100-летие Республики Карелия» выделено 7,5 миллиарда рублей. Учитывая скорый крах примерно половины экономики региона, праздновать будет нечего.

Артур Олегович, мы благодарим вас за личное общение с предпринимателями, внимание к проблемам людей и очень надеемся на ваши решительные и оперативные действия. Последствия промедления и пассивность будут иметь самые катастрофические результаты.

С уважением

предприниматели Карелии