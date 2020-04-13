Предприниматели Карелии потребовали помощь в 12 млрд рублей

13 апреля предприниматели Карелии уже второй раз за последнее время обратились к главе РК Артуру Парфенчикову за помощью.

В отличие от первого обращения интонация, с которой представители бизнеса теперь апеллируют к власти, более жесткая, отчаянная и настойчивая. Текст обращения был опубликован в социальных сетях и, если верить его авторам, под ним подписалось более 2 тысяч предпринимателей.

- Несмотря на ваше личное внимание к проблемам предпринимателей, на наш взгляд, масштаб экономических последствий самоизоляции не осознается региональным правительством в полной мере, а предлагаемые им меры поддержки экономики являются недостаточными, - сказано в документе.

В обращении говорится, что огромное число предприятий в ближайшее время «выпадут из оборота», если им не будет оказана экстренная финансовая помощь. Представители бизнеса утверждают, что у них нет резервов, чтобы «жить при нулевом обороте так долго». При этом речь идет фактически об одном месяце.

У большинства коммерческих предприятий нашего региона, деятельность которых приостановлена властями, фактически нет средств на исполнение своих обязательств по платежам за апрель,

- сказано в обращении.

Его авторы утверждают, что, если остановившиеся предприятия и выдадут зарплату своим сотрудникам, то они не смогут оплатить другие свои обязательства и вызовут тем самым «эффект домино», поставив под удар своих поставщиков и смежников.

По некоторым данным, сказано в обращении, около 30% наемных работников отправлены в неоплачиваемый отпуск. Около трети трудоспособного населения республики заняты в отраслях экономики, которые сегодня не функционируют. В связи с тем, что экономика Карелии находится в шаге от катастрофы, авторы обращения требуют от Артура Парфенчикова пойти на прямые денежные выплаты населению, добившись денег из федерального бюджета или фонда национального благосостояния. При этом представители бизнеса настаивают на выплатах в размере среднемесячного дохода для сотрудников предприятий пострадавших отраслей, самозанятых и индивидуальных предпринимателей без сотрудников.

Мы настаиваем на том, что это должны быть именно прямые выплаты населению, а не компенсации работодателям. Это уменьшит объем работы государства по контролю за расходованием выделенных средств, упростит процедуры выделения средств, сократит время предоставления населению поддержки. Это также избавит предприятия от необходимости заплатить с этих средств отчисления в фонды. Выплаты не должны быть ограничены МРОТ,

- настаивают предприниматели.

По их оценкам, в месяц на эти цели Карелии потребуется 4 миллиарда рублей. Но одним месяцем, уверены они, ограничиваться нельзя, необходимо профинансировать и следующий период «реанимации». В общей сложности, речь идет о сумме в 12 млрд рублей.

- Считаем вашей обязанностью, как главы Карелии, вашим долгом, как патриота и ответственного руководителя, заботящегося о вверенной ему территории, обратиться к правительству России с просьбой об оказании немедленной финансовой помощи республике Карелия в размере не менее 12 миллиардов рублей, - подсчитали представители карельского бизнеса.

Если помощь не будет оказана, то, по прогнозам авторов письма, к празднованию 100-летия республика потеряет половину предприятий и «праздновать будет нечего».